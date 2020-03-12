Otizmli yüzücü ay yıldızlı forma için her gün kulaç atıyor
Eskişehir'de 4 yıl önce tanıştığı yüzme sporunda kazandığı 21 altın madalyanın yanı sıra İstanbul Boğazı'nı da yüzerek geçen otizmli Ufuk Muammer Özkan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı formasını giymek için her gün antrenman yapıyor.
12.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:14
Eskişehir 'de 4 yıl önce tanıştığı yüzme sporunda kazandığı 21 altın madalyanın yanı sıra İstanbul Boğazı'nı da yüzerek geçen otizmli Ufuk Muammer Özkan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı formasını giymek için her gün antrenman yapıyor.
Hollanda'da dünyaya gelen 20 yaşındaki Özkan, 2016'da ailesiyle Eskişehir'e yerleştikten sonra babası Civan Özkan'ın isteğiyle yüzme branşına yöneldi.
Özkan, babasının antrenörlüğünde katıldığı Türkiye ve bölge şampiyonalarında sırtüstü ve serbest yüzme branşlarında 21'i altın, 8'i gümüş, 7'si bronz 36 madalya kazandı.
Geçen yıl Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 6,6 kilometrelik parkurunu 59 dakika 17 saniyede tamamlayan Özkan, otizmliler arasında ikinci, genel klasmanda da 152'nci oldu.
Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ufuk Muammer Özkan, ay yıldızlı formayı giyebilmek için haftada 7 gün toplamda 15 saat kara ve su antrenmanı yapıyor.
"Ufuk, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor"
Başarılı sporcunun babası ve antrenörü Civan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok seven Ufuk'un kış mevsiminde Eskişehir'deki havuzlarda sürdürdüğü antrenmanlarına ilkbahardan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam ettiğini söyledi.
İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmek için Kuşadası'nda antrenman yaptıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Bölge Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş madalyayla döndük. Yarışlara girdiğinde kazanma hırsını gösteriyor. Geçen yıl aldığı dereceleri bu sene 5 ila 10 saniye arasında geliştirdi."
Özkan, oğlunun daha da başarılı olmak için her gün antrenman yaptığını dile getirdi.
Oğlunun çok iyi bir sporcu olma yolunda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Özkan, "İnşallah ay yıldızlı formayla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Ufuk, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor." dedi.
Hollanda'da dünyaya gelen 20 yaşındaki Özkan, 2016'da ailesiyle Eskişehir'e yerleştikten sonra babası Civan Özkan'ın isteğiyle yüzme branşına yöneldi.
Özkan, babasının antrenörlüğünde katıldığı Türkiye ve bölge şampiyonalarında sırtüstü ve serbest yüzme branşlarında 21'i altın, 8'i gümüş, 7'si bronz 36 madalya kazandı.
Geçen yıl Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 6,6 kilometrelik parkurunu 59 dakika 17 saniyede tamamlayan Özkan, otizmliler arasında ikinci, genel klasmanda da 152'nci oldu.
Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ufuk Muammer Özkan, ay yıldızlı formayı giyebilmek için haftada 7 gün toplamda 15 saat kara ve su antrenmanı yapıyor.
"Ufuk, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor"
Başarılı sporcunun babası ve antrenörü Civan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok seven Ufuk'un kış mevsiminde Eskişehir'deki havuzlarda sürdürdüğü antrenmanlarına ilkbahardan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam ettiğini söyledi.
İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmek için Kuşadası'nda antrenman yaptıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Bölge Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş madalyayla döndük. Yarışlara girdiğinde kazanma hırsını gösteriyor. Geçen yıl aldığı dereceleri bu sene 5 ila 10 saniye arasında geliştirdi."
Özkan, oğlunun daha da başarılı olmak için her gün antrenman yaptığını dile getirdi.
Oğlunun çok iyi bir sporcu olma yolunda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Özkan, "İnşallah ay yıldızlı formayla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Ufuk, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Otizmli yüzücü ay yıldızlı forma için her gün kulaç atıyor
Etiketler : İstanbul Boğazı, Eskişehir, Türkiye, Güncel
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