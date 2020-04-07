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Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular

Burdur'un Bucak ilçesinde ceviz bahçesindeki yabancı otları yemesi için kaz yetiştirmeye başlayan Tarık ve Ahmet Matur, bir yılda 1500 hayvandan oluşan çiftliğin sahibi oldu.

07.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:08
Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular
Burdur 'un Bucak ilçesinde ceviz bahçesindeki yabancı otları yemesi için kaz yetiştirmeye başlayan Tarık ve Ahmet Matur, bir yılda 1500 hayvandan oluşan çiftliğin sahibi oldu.
Akraba olan Tarık ile Ahmet Matur, 2017'de Burdur-Antalya kara yolu yakınındaki Seydiköy'de ceviz bahçesi oluşturdu. Yabancı otlarla başa çıkamayan ortaklar, aldıkları 50 kaz civcivi ile bu duruma çözüm bulmaya çalıştı.
Bahçedeki kaz sayısının giderek artması üzerine arık ile Ahmet Matur, kaz sayıları artınca ceviz bahçesini kaz çiftliğine dönüştürdü.
Zaman içinde kaz üretimi hızla artınca ve kaz üretiminin karlı bir iş olduğunu öğrenen Tarık ve Ahmet Matur, ceviz bahçesini bin 500 hayvanın bulunduğu kaz çiftliğine dönüştürdü.
Çiftlikte yıllık ortalama 10 bin kaz yumurtası ve 15 bin civciv üreten ortaklar, 3 yıldır Türkiye'nin birçok iline ve Orta Doğu ile Kafkas ülkelerine kaz ve kaz ürünleri gönderiyor.
Kaz sektörünün bütün alanlarında üretim yapıyorlar
Üç çocuk babası 47 yaşındaki Tarık Matur, AA muhabirine, kaz çiftliği kurma düşünceleri olmamasına rağmen birden kazcı olduklarını söyledi.
Kazların otla mücadelede önemli rolü olduğunu vurgulayan Matur, Türkiye'nin neredeyse bütün illerinden otla mücadele için kaz siparişi aldıklarını dile getirdi.
Kaz sektörünün bütün alanlarında üretim yapar hale geldiklerini anlatan Matur, şöyle konuştu:
"Eti, ciğeri, yağı, yumurtası, tüyü gibi kazdan elde edilen bütün ürünlerin satışını yapıyoruz. İlk başta aldığım 50 civciv bugün bin 500 kaz oldu. Bu çiftlikte ülke ekonomisine katkı sağlamak için kaz ürünleri üretiyoruz. Geçen yıl, Irak'ın Erbil kentine 10 bin civarında kaz yumurtası gönderdik. Kaz yumurtasının tanesi 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Kaz civcivinin fiyatı 30-35 lira, yetişkin kazlar ise 150-200 liraya satılıyor. Altı kilogramlık canlı bir kazdan 4 kilogram et çıkar. Kaz etinin kilosu ise kırmızı et gibi 40-45 liradan satılıyor. Biz daha çok kaz yumurtası, canlı civciv ve canlı kaz satışı yapıyoruz."
Ahmet Matur da kazların bakımının kolay olduğunu, işini severek yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Bucak, Güncel
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