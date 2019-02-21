Otlamadan Dönen Dana Markete Girdi

Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde otlamadan dönen dananın markete girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesi Kelleşan Mahallesi'nde sahibinin otlamadan getirdiği dana, Hüseyin Bakırcı'ya ait markete girdi.
Bu sırada tezgahta tost yapan Bakırcı, kısa süren şaşkınlığın ardından danayı dışarı çıkarmaya çalıştı.
Bakırcı'nın kovaladığı dana, dışarı çıkarken de kayarak düştü. Dana daha sonra sahibine teslim edildi.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Adıyaman, Gerger, Güncel
Kaynak: AA