Otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada içerisinde otlu peynir bulunan bidonlara yerleştirilmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

17.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:07
Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada içerisinde otlu peynir bulunan bidonlara yerleştirilmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.
Aramada, 3 plastik bidondaki otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 25 pakette 33 kilo 320 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
AK Parti’nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen Haber
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya’daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Haberler››Güncel››Otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:13: Otlu peynir bidonlarından 33 kilo eroin çıktı - Haber 10:13: Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu - Haber 10:13: Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü - Haber 10:12: Ay-yıldız Nevşehir'e çok yakıştı - Haber 10:11: Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama - Haber 10:08: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir - Haber 09:33: Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu - Haber 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber