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Otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'ndaki araçlara sıçradı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'na sıçradı.

31.07.2019 20:49 Otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'ndaki araçlara sıçradı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'na sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait, aralarında hurdalarında da olduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.
Yeşilova semtinde, yerleşim yerlerinin de bulunduğu otluk alanda, saat 19.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanında bulunan, Yediemin Otoparkı'na da sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi. Birçok araç kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına çevredeki esnaf da katıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.



Yeşilova, Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

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