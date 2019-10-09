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Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü

Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü Sivas'ta otluk alanda meydana gelen yangın çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

09.10.2019 19:40
Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü
Sivas'ta otluk alanda meydana gelen yangın çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.
SİVAS - Sivas'ta otluk alanda meydana gelen yangın çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre ot yangını, saat 18.00 sıralarında Sivas kent merkezinde bulunan tarihi kalenin çevresinde meydana geldi. Tarihi kale çevresinde sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki otomobillere sıçramadan söndürdü. Otluk alanda çıkan yangının söndürülmesi ile mahalleli ve araç sahipleri rahat nefes aldı.
Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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