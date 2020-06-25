Otluk ve çalılık alanda yangın

Otluk ve çalılık alanda yangınAntalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

25.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:07
Otluk ve çalılık alanda yangın
Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Otluk ve çalılık alanda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Habipler, Antalya, Kepez, Güncel, Haber

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