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Otlukbeli'de Futbol Turnuvası kupa töreni düzenlendi

Otlukbeli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası Futbol Turnuvası kupa töreniyle sona erdi.

04.10.2019 12:26Otlukbeli'de Futbol Turnuvası kupa töreni düzenlendi
Otlukbeli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası Futbol Turnuvası kupa töreniyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Ramazan Polat, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Otlukbeli Kaymakamlığınca düzenlenen kamu kurumları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen futbol turnuvasının final maçı Emniyet Spor ve Müftülük Spor arasında yapıldı. Final maçı sonucunda şampiyon Emniyet Spor olurken, ikinciliği Müftülük Spor üçüncülüğü ise Kaymakamlık Spor aldı.

Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, turnuvanın kapanışında yapmış olduğu konuşmada turnuvanın düzenlenmesinde yardımcı olan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliğine ve turnuvaya maddi destek sağlayan ilçe esnaflarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Futbol Turnuvası final maçı ardından yapılan ödül töreni ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ERZİNCAN

Otlukbeli, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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