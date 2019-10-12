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Otlukbeli'de öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için dua okudu

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için aynı anda Fetih Suresi okuyup dua etti.

12.10.2019 00:49Otlukbeli'de öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için dua okudu
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için aynı anda Fetih Suresi okuyup dua etti.

Öğrencilerin ettikleri duada vatana ve millete hizmet için askerde vatani görevlerini yapmakta olan, polislik mesleğini icra eden yurdun bütünlüğünü koruyan askerler için iyi dileklerde bulunuldu. Öğrenci ve öğretmenlerin yaptıkları dualarda şu ifadelere yer verildi:

"Rabbimiz vatana ve millete hizmet için askerde vatani görevlerini yapmakta olan, polislik mesleğini icra eden ve yurdun bütünlüğünü koruyan askerleri korusun. İslam sancağını dalgalandırmak için cepheye koşan askerimizi Rabbim muzaffer etsin. Rabbimiz Bedir ve Uhud'ta Peygamber efendimizin ordusuna yardım ettiğin gibi bu ümmetin tek umudu olan ordumuzun sağ salim şekilde yurda dönmelerini nasip etsin. Rabbimiz bu uğurda canını feda etmiş şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza ve gazilerimize Şafi ismiyle şifalar ihsan etsin. Bu dileklerle dualarda bulunduk. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Otlukbeli, Güncel

Kaynak: İHA

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