Otmanlar Mahallesi'nde Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sondaj çalışmalarıyla mahalleleri yeterli suya kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı sondaj çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 216 metre derinlikte açılan yeni kuyudan elde edilen suyun verimi saniyede 9 litre olarak ölçüldü. Alınan su numuneleri İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'na analiz edilmek üzere gönderildi. Analiz sonuçlarına göre suyun mahallenin içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç çalışmayı yerinde inceledi.

"Büyükşehir ve MASKİ hizmette sınır tanımıyor"

Otmanlar Mahalle Muhtarı Davut Çelik, "Mahallemizdeki sondajımız artık yetersiz gelmeye başladığı için MASKİ'den sondaj talebinde bulunduk. Çalışmalar sonucunda yeni açılan sondajımızdan 9 litrelik suyumuz çıktı. Suyumuzun analizleri tahlile gönderildi. Sonuçların güzel çıkmasını bekliyoruz. MASKİ sayesinde mahallemiz sağlıklı ve kesintisiz suyuna kavuşacak. Hizmetlerinden çok memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ hizmette sınır tanımıyor. Cengiz Başkanımıza ve ekibine bizlere sağladıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler