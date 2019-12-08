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Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi

Adana'da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

08.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:01Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi
'da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.15 sıralarında ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67009 sokakta bulunan işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto anahtarcı dükkanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. erleri dükkan içerisinde bulunan işyeri sahibi Mahmut Yıldız'ı ise dışarı çıkardı. Dumandan zehirlenen Mahmut Yıldız, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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