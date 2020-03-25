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ÖTO Başkanı Eriş: "Krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz"

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, tüm dünyayı saran korona virüsü salgını ile ilgili ekonomik göstergelerin olumsuz olduğunu; fakat ilçe olarak bundan en az hasarla çıkmayı planladıklarını söyledi.

25.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:45
ÖTO Başkanı Eriş:
Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, tüm dünyayı saran korona virüsü salgını ile ilgili ekonomik göstergelerin olumsuz olduğunu; fakat ilçe olarak bundan en az hasarla çıkmayı planladıklarını söyledi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, korona virüsü salgının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Eriş, uzmanlara kulak verilmesi gerektiğini kaydederek, "Bizler sadece ekonomik olarak yapılan ve yapılması gereken adımlar konusunda üyelerimize ve ülke ticaretine destek olmalıyız ve bunu da içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde yerine getirmeye çalışmalıyız. İçerisinde bulunduğumuz durum tam bir belirsizliği içeriyor. Hastalığı tanımıyoruz, ne kadar uzun süreceğini ve ne kadar etkili olacağını da net olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz konu bu salgın tüm dünyada ticaret hayatını olumsuz etkiliyor ve ticari davranışlar konusunda da zamanla farklılık oluşturabilir; yani daha az insanla daha teknolojik alt yapılar kullanmanın önemini görmüş olduk" dedi.

"Tarım ve hayvancılığın çok üst seviyede olduğu bir ilçedeyiz"

Rıfat Eriş, Ödemiş ilçesiyle ilgili, "Sektörde krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz" diyerek, "Sektörler olarak değerlendirirsek bu hastalık özellikle gıda sektörünün, tarımın ve hayvancılığın önemini net olarak ortaya çıkardı. Gıda sektörü hastalık ortaya çıktıktan sonra kendi içerisinde çok hızlı bir büyüme elde etti. Bunun yanında temizlik, dezenfeksiyon sektörü de gelişti; ancak diğer sektörler özellikle turizm, tekstil başta olmak üzere bu krizden çok olumsuz etkilendi. Ödemiş'i ele alırsak, tarım ve hayvancılığın çok üst seviyede olduğu bir ilçedeyiz. Dolayısıyla sektörde krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz. Ödemiş Ticaret Odası olarak ekonominin daha iyi ilerlemesi ve işlemesi için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nefes kredisi kısa bir süre sonra yeniden başlayacak. TOBB'un, Ticaret Bakanlığının ve bankaların aldığı birçok önlemi sosyal medyada SMS yoluyla üyelerimize duyuruyoruz; ancak değişen şartlara göre sürekli yeni bilgiler geliyor. Bu bilgilerin de takipçisi olacağız. Yine üyelerimize duyurmak için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız" şeklinde konuştu.

Eriş, şöyle devam etti:

"Özellikle üyelerimize hatırlatmak istediğim önemli bir konu daha var; oda 3 sene öncesinden teknik altyapısını kurduğu sistem ile odamıza gelmeden her türlü belgeyi e-imzalı olarak alabiliyorlar. Bu noktada daha az kişi ile temas etme adına her türlü belgeyi 24 saat boyunca internet sitemizden alabilirler. Unutmamamız gereken çok önemli bir konu var ki; o da belki birkaç ay sonra bütün ekonomik sistem rayına oturacak. Su anda yapmamız gereken bu süreçte sağlığımızı önemseyip, insanlarla temas etmemek ve kişisel olarak izolasyonu sağlamak, olabildiğince az kişi ile temas etmek çok önemli. Bir kişi dahi yüzlerce kişiyi enfekte edebiliyor, bunu unutmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim ve bağışık sistemimizi güçlendirelim." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ödemiş, Ekonomi

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