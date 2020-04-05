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Oto boyarken kullandığı maske ve tulumla pazara geldi (1)

Avcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bir vatandaşın aldığı tedbir dikkat çekti.

05.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:29
Oto boyarken kullandığı maske ve tulumla pazara geldi (1)

Avcılar 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bir vatandaşın aldığı tedbir dikkat çekti. Oto boyacısı olarak çalışan Mehmet Oral, işte kullandığı tulum ve maskeyi takarak pazara geldi. Oral maske takmadan pazara gelenlere de tepki gösterdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel
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