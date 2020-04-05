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OTO BOYARKEN KULLANDIĞI MASKE VE TULUMLA PAZARA GELDİ

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine karşı herkes önlem almaya çalışırken Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, işyerinde boya yaparken kullandığı tulum ve maske ile gelince dikkatleri üzerinde topladı.

05.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:16
OTO BOYARKEN KULLANDIĞI MASKE VE TULUMLA PAZARA GELDİ

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine karşı herkes önlem almaya çalışırken Avcılar 'da oto boyacısı Mehmet Oral, işyerinde boya yaparken kullandığı tulum ve maske ile gelince dikkatleri üzerinde topladı.

Cihangir Mahallesi'ndeki semt pazarında kaydedilen maskesiz dolaşanların, sebze ve meyveleri seçenlerin görüntülerinin aksine Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında polis ve zabıtanın etkili önlem aldığı görüldü. Pazarın girişlerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü araçlarından pazarda maske kullanımının zorunlu olduğuna ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğine dair sık sık anons yapıldı. Pazara gelenlerin ateşi ölçülürken, maskesiz olanlara ücretsiz maske dağıtıldı.  Zabıta görevlileri de Pazar içerisinde sık devriye gezerek eldiven veya maske kullanmayan esnafı uyardı. Maske ile pazara girenlerin bazılarının alışveriş bitince bu maskeleri yere attığı görüldü. Pazarda satılan ürünlerin arasında 'Nano maske' adı verilen yıkanıp kullanılabildiği belirtilen maskeler de görüldü. Dut şurubu satan bir satıcı bu maskelerin 3 tanesini 10 TL'den sattıklarını, bunların tüm virüslere karşı etkili olduğunu savundu.

OTO BOYACISININ ÇÖZÜMÜ

Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, semt pazarına üzerinde beyaz tulum, başında özel başlık ve ağzında iki noktadan solunumu sağlayan maskesi ile gelince tüm dikkatleri üzerinde topladı. Herkesin kendisine göre önlem almaya çalıştığını ifade eden Oral, bu kullandığı maske ve tulumun tüm virüslere karşı kendisini savunacağına inandığını ifade ederken, maske takmadan pazara gelenlere de tepki gösterdi.  Mehmet Oral, Pazar girişinde kısa sürede alışverişini tamamlayarak uzaklaştı.

Görüntü dökümü:

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-Mehmet Oral'ın görüntüsü

-Pazardan aldığı malzemeler

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Cihangir Mahallesi, Mehmet Oral, Koronavirüs, Avcılar, Güncel
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