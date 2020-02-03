Haberler » 3. Sayfa » Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler

Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil camı taşıyan tır devrildi.

03.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:36Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu
'nın ilçesinde otomobil camı taşıyan tır devrildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. İzmit'teki bir fabrikadan yüklediği otomobil camlarını Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan 34 ZTY 87 plakalı tır, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, tırın kasasında bulunan otomobil camları ise yol kenarına saçıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi-Bursa kara yolunda bir şerit kapatılırken, devrilen tırın üzerindeki malzemeler ve tırın kaldırılması sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolu malzemelerin temizlenmesiyle tekrar açıldı. - BURSA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:27:01