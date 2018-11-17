Oto Çekicileri Eylem Yaptı

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37

Oto çekici hizmeti veren bir grup, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.TEM Otoyolu tır parkında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Mürsel Balta, "En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.Açıklamanın ardından korna çalarak konvoy halinde Kavacık'a kadar giden grup, burada dağıldı.