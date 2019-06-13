Oto galerici, alacak tartışmasında müşterisini öldürdü

KAYSERİ'de oto galerici Ahmet Karslı (42), otomobil sattığı müşterisi Tufan Dinçer'i (44), alacak meselesinden çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü.Olay, saat 09.00 sıralarında Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı da olan Ahmet Karslı ile kafeterya işletmecisi Tufan Dinçer arasında, otomobil satışından kaynaklı alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karslı, belinden çıkardığı tabanca ile Dinçer'e ateş etti. Karslı, ağır yaralanan Dinçer'i, aracına bindirerek Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tufan Dinçer'i acil servise bırakan Ahmet Karslı, kaçtı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dinçer, kurtarılamadı. Polis, kaçan Ahmet Karslı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

- Kayseri