Haberler» Güncel» Haber

Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı

ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.

03.09.2019 16:01 Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı
ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerindeki oto galericiler sitesinde meydana geldi. Galerici Mehmet Yılmaz ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., yanındaki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş ederek vurdu. Mehmet Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, S.G. ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Mehmet Yılmaz, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:34   Bina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralı
20:32   ABD'de Filistinli öğrencinin sınır dışı edilmesi
20:28   Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)
20:28   "Altın Kulaçlar Soracak, Şehitkamilliler Cevaplayacak" etkinliği
20:28   Vali Çağatay'dan taziye ziyareti
20:27   Bitlis Valisi Çağatay, Tümgeneral İlbaş'ı makamında kabul etti
20:22   Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı