05.07.2019 17:47
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Oto galeride çıkan yangın korkuttu

Oto galeride çıkan yangın korkuttu

ADANA'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

ADANA'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı iş yeri çalışanlarına ayran dağıtıldı.
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'daki bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların etrafı sararken, içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Çalışanlar, galerideki otomobilleri dışarı çıkardı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bazı işçilere ayran dağıtıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Adana
Kaynak: DHA
Seyhan, Adana, Güncel

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