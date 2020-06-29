Oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu

Maltepe'de bir oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu.

29.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:26
Maltepe'de bir oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da bir oto galeride, nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, 4 Makak cinsi maymun bulundu. Yapılan incelemede, maymunlardan birinin down sendromlu olduğu tespit edildi.
Maymunlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:33: Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber 20:31: BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı - Haber 20:27: Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi - Haber 20:25: AYDIN Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi - Haber 20:23: Üç çocuk annesi ölü bulundu - Haber 20:20: Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı - Spor 20:04: Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:27: Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi - Haber 13:38: Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz - Haber 09:29: Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor - Ekonomi