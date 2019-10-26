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Oto hırsızı kardeşler gözaltına alındı

Konya'da 4 ay içerisinde park halindeki 3 araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı.

26.10.2019 12:06Oto hırsızı kardeşler gözaltına alındı
Konya'da 4 ay içerisinde park halindeki 3 araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
İhbarları değerlendiren ekipler, Konevi Mahallesi, Hocacihan Mahallesi ile Selçuklu ilçesindeki oto sanayiden; akü, teyp ve çok sayıda inşaat malzemesi çalan şüphelilerin, daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Gökhan (31) ve Polat D. (29) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki kardeş, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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