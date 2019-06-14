14.06.2019 14:16
Haberler»3. Sayfa » Haber

Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında

Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında

Erzurum'da park halindeki araçların kapılarını ellerindeki sert cisimlerle açarak içerisindeki elektronik eşyaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Erzurum'da park halindeki araçların kapılarını ellerindeki sert cisimlerle açarak içerisindeki elektronik eşyaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı. Sevgili oldukları belirtilen zanlılar polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kentte yürütülen operasyonlarda, Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes Mahallelerinde Haziran ayı içerisinde 6 ayrı müştekiye ait otomobillerin kapılarının sert bir cisim kullanılarak açılması akabinde oto içerisinde monteli bulunan oto teybi, kolon, bufır vb. elektronik eşyaların çalınması olayı ile ilgili çalışma yapıldı ve güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hırsızlık olaylarının gece 02.00-03.00 saatleri arasında meydana geldiğini, olayları gerçekleştiren şahısların 1 erkek ve 1 kadın şahıs olduğu tespiti akabinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin M.Ç.O. ve B.D. olduğu anlaşıldı. Her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hırsızlar ilk olarak ellerindeki cisimlerle araçların ön kapısını açarak içeri giriyor. Saniyeler içerinde araç içerisindeki elektronik eşyaları çalan zanlıların olay yerinden yavaşça uzaklaşmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Yakalanan şüphelilerden 6 ayrı müştekiye ait otolardan çalıntı olan 7 bin lira değerinde çok miktarda oto teybi, kolon, bufır vb. elektronik eşya elde edilerek sahiplerine teslim edildi. M.Ç.O. ve B.D., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Hırsızlık Büro Amirliği, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor
16:23 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
16:23 Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
16:23 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu - TEKİRDAĞ
16:23 "Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde
16:23 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
16:22 Binali Yıldırım'a Uyarladığı Şarkıyla İzlenme Rekoru Kırıyor
16:22 Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı
16:22 Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
16:22 Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi
16:21 Çanakkale'de 76 bin 469 öğrenci karne aldı
16:21 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?