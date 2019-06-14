14.06.2019 14:25
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Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında

Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında

Erzurum'da park halindeki araçların kapılarını ellerindeki sert cisimlerle açarak içerisindeki elektronik eşyaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Erzurum'da park halindeki araçların kapılarını ellerindeki sert cisimlerle açarak içerisindeki elektronik eşyaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı. Sevgili oldukları belirtilen zanlılar polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kentte yürütülen operasyonlarda, Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes Mahallelerinde Haziran ayı içerisinde 6 ayrı müştekiye ait otomobillerin kapılarının sert bir cisim kullanılarak açılması akabinde oto içerisinde monteli bulunan oto teybi, kolon, bufır vb. elektronik eşyaların çalınması olayı ile ilgili çalışma yapıldı ve güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hırsızlık olaylarının gece 02.00-03.00 saatleri arasında meydana geldiğini, olayları gerçekleştiren şahısların 1 erkek ve 1 kadın şahıs olduğu tespiti akabinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin M.Ç.O. ve B.D. olduğu anlaşıldı. Her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hırsızlar ilk olarak ellerindeki cisimlerle araçların ön kapısını açarak içeri giriyor. Saniyeler içerinde araç içerisindeki elektronik eşyaları çalan zanlıların olay yerinden yavaşça uzaklaşmaları da dikkatlerden kaçmadı. Yakalanan şüphelilerden 6 ayrı müştekiye ait otolardan çalıntı olan 7 bin lira değerinde çok miktarda oto teybi, kolon, bufır vb. elektronik eşya elde edilerek sahiplerine teslim edildi. M.Ç.O. ve B.D., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hırsızlık Büro Amirliği, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

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