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Oto hırsızları polisten kaçamadı

Bursa'da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, suçüstü yakalandı.

01.03.2020 06:59 | Son Güncelleme: 01.03.2020 07:24Oto hırsızları polisten kaçamadı
'da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, suçüstü yakalandı.

Edilen bileğiye göre, olay ilçesinde meydana geldi. ekipleri şüphelendikleri 16 EBT 39 plakalı otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden ekipler aracı durdurdu. Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden polis, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını fark etti. Arabanın çalındığını belirleyen polis araçtaki G.B, M.G, S.A. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Bu esnada gece bekçileri yaptıkları araştırmada aracın sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Ekipler araç sahibine ulaşırken gözaltındaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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1.03.2020 08:19:01