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Oto hırsızları tutuklandı

BURSA'da, 6 araç ile 1 plaka çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

21.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:22Oto hırsızları tutuklandı

BURSA'da, 6 araç ile 1 plaka çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10- 18 Şubat tarihleri arasında 6 araç ve 1 otomobil plakasının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Çarşamba günü operasyon düzenleyen polis, H.B., B.S., Z.T. ve V.R.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çalınan 5 araç bulundu. Diğer araç ise şüphelilerin yer göstermesi üzerine ele geçirildi. Araçlar sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B., B.S. ve Z.T. tutuklandı, V.R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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