Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Başkentte, düz kontak yöntemiyle otomobil çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar ve izledikleri güvenlik kameraları sonucunda 2 şüpheliyi çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.H. tutuklandı, yaşı küçük olan E.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA