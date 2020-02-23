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Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 6 tutuklama

Ankara'da kendilerini memur olarak tanıtarak haciz ve yakalama kaydı bulunan 12 aracı otoparka çekme bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

23.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:17
'da kendilerini memur olarak tanıtarak haciz ve yakalama kaydı bulunan 12 aracı otoparka çekme bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde kendilerini maliye memuru olarak tanıtan 2 kişinin haciz ve yakalama kaydı bulunan 12 otoyu otoparka çekme bahanesiyle çaldığını tespit etti.
Bunun üzerine hırsızlık şebekesine yönelik operasyon başlatan ekipler, aralarında otoparkçı, yedek parçacı ve çekicilerin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 6 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Memur, Güncel

Kaynak: AA


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