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Oto hırsızlığı çetesi çökertildi

ANKARA (İHA) – Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.

14.12.2019 00:23 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:30Oto hırsızlığı çetesi çökertildi
ANKARA (İHA) – merkezli 6 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde oto hırsızlarının çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi. Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından takip altına alınan çete üyeleri Ankara merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 adet çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş olduğu tespit edilen araçlara el konuldu. Polis çalınan otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirilip parçalara ayrıldığı mekanda yaptığı aramalarda çok sayıda oto parçası bulundu. Ele geçirilen parçalar arasında lüks araçlara ait motor aksamları gözden kaçmadı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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