Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı (2)

Kaynak: DHA

İSTANBUL'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde yapılan operasyon sonucu 10 çalıntı kamyonet ele geçirildi. Baskın yapılan evlerin birinin duvarında bir çocuk tarafından çizildiği değerlendirilen, üzerinde "Ben hırsız" yazan resim polis ekiplerini şaşırttı.3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDIAsayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese yapılan baskınlarda 2'si yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.10 ADET ÇALINTI KAMYONET ELE GEÇİRİLDİOperasyon kapsamında 10 çalıntı kamyonet bulunarak otoparka çekildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını sahte belge ve ruhsat hazırlayarak "Çiçek satıcılığı" işinde kullandıkları, bir kısmını ise parçalanarak yedek parça haline getirilmesi için Kocaeli'ne gönderdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında çiçek satıcıları ve oto tamircilerinin bulunduğu öğrenildi.DUVARDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİM DİKKAT ÇEKTİÖte yandan operasyon sırasında çete lideri olduğu öğrenilen Haydar C.'nin evinin duvarına bir çocuk tarafından çizildiği tahmin edilen resim polisin dikkatini çekti. Resimdeki elinde dondurma bulunan çocuğun üzerinde "Ben hırsız" yazısı yer alıyordu.Yetkililer bulunan çalıntı kamyonetlerin işlemler tamamlandıktan sonra sahiplerine teslim edileceğini, gözaltına alınan 10'u Asayiş Şube Müdürüğünde 2'si çocuk şube müdürlüğünde bulunan 12 şüphelinin sorgularının devam ettiğini söylediler. - İstanbul