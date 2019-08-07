Haberler» Güncel» Haber

Oto hırsızlığı şüphelilerine operasyon

Düzce ve Sakarya'da, 9 aracı çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

07.08.2019 20:17
Oto hırsızlığı şüphelilerine operasyon
Düzce ve Sakarya'da, 9 aracı çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, "düz kontak" denilen yöntem yapılarak çalındığı belirlenen 9 otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerden H.Ş'nin Sakarya'nın Hendek ilçesinde, A.P'nin ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Hırsızlık mağduru vatandaşlar ise Düzce Emniyet Müdürlüğü garajına gelerek araçlarını teslim aldı.
Mağdurlardan Mehmet Faslı, aracının 7 Şubat gecesi Hendek ilçesinde çalındığını belirterek, "Emniyete haber verdik, sağ olsunlar. Bayram hediyesi olarak nasip bugüneymiş. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:29   Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:28   Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den BM'ye Keşmir mektubu
21:28   Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
21:28   USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
21:28   USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
21:27   TIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldü
21:25   Suriye sınırına sevkiyat