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Oto hırsızlığı yapan şüphelilerden biri yakalandı

İstanbul'da oto hırsızlığı yapan 2 şüpheliden biri yakalandı.

26.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:23
İstanbul 'da oto hırsızlığı yapan 2 şüpheliden biri yakalandı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde park halinde olan ve içerisinde 750 liralık mısır bulunan hafif ticari aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliden birinin, benzer suçlardan 11 kaydı bulunan Emre E. (18) olduğunu belirledi. Şüphelinin ayrıca Karlıtepe Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayından da arandığı öğrenildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli Merkez Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Oto hırsızlığı yapan şüphelilerden biri yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı, İstanbul, Güncel

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Oto hırsızlığı yapan şüphelilerden biri yakalandı

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