Oto hırsızlık şüphelileri yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep
emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince, Gaziantep ve çevre İllerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, son zamanlarda Gaziantep'ten çalınan 2 adet çalıntı araç ile çalıntı araçlardan sökülen 1 adet oto teybi, 4 adet hoparlör ve olaylara karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 Şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:46