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Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Gaziantep'te oto hırsızlık şüphelisi çarşı mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

04.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:55Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
'te oto hırsızlık şüphelisi çarşı mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye görevi yapan çarşı mahalle bekçileri gece saatlerinde Şirinevler Mahallesinde devriye attığı esnada bir şüphelinin yol üzerinde araç bırakarak kaçtığını gördü. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucu şahsın bırakıp kaçtığı aracı çaldığı öğrenildi. sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 17:40:39