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Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu

Akhisar'da dün saat 18.00 sıralarında Seyitahmet Mahallesi kırmızı köprü yanında mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalışan oto kurtarma firmasında çalışan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

25.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:51Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu
'da dün saat 18.00 sıralarında Seyitahmet Mahallesi kırmızı köprü yanında mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalışan oto kurtarma firmasında çalışan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Seyit Ahmet kırmızı köprü yanında aracı ile mahsur kalan vatandaşın aracını kurtarmaya giden Çolak Oto kurtarma firmasında çalışan Serkan Çolak aracın geriye kaçması ile birlikte iki aracın arasında kaldı ve hayatını kaybetti. 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Serkan Çolak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Seyit Ahmet, Akhisar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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