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Oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.

14.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:08
'ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.
İddiaya göre, Karaelmas Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir tamirhanede aracını boyatan kişi ve yanındakiler, boyanın renk tonunu beğenmedikleri gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araç sahibi ve yanındakilerin silahla ateş etmesi sonucu Cavit G. (40) bacağından ve Cihat G. (47) omzundan yaralandı. Çağın Alp G. (20) ise darbedildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


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