Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada

Oto tamirhanesine silahlı baskın kameradaOtomobil bayram tatiline yetişmedi ortalığı birbirine kattıArabası tamirden çıkmayınca silahla tamirhaneyi bastı tamirciyi silahın kabzasıyla yaraladı
İSTANBUL - Kartal
'da otomobilin tamirden çıkmasına sinirlenen bir kişi elinde silahla oto tamirhanesini bastı. Tamirciyi silahın kabzasıyla kafasından yaralayan şahıs daha sonra araçlara yumruk attı. Oto tamirhanesine silahlı baskın anı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Olay Kartal'da dün saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aracını tamire veren şahıs tamir işleminin bayram tatiline yetişmemesi üzerine tamirhaneye geldi.Burada tamirciyi tartışan şahıs kavga
ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Ardından elinde silah ve kalabalık bir grupla tekrar tamirhaneye gelen şahıs bu kez silahın kabzazıyla tamirciye vurdu. Silahını insanlara doğrultup tehditler savuran şahıs bazı araçları da yumrukladı. Ardından şahıs ve beraberindekiler tamirciden ayrılırken, iş yerinde çalışanı İ. B ve M. R ismli ustalar hastaneye kaldırıldı. Polis
saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde silahla tamirciye geliyor. Ardından araçlara yumruklayıp, silahı insanlara doğrultup tehditler savuruyor. Saldırganlar ayrılırken, yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
Kaynak: İHA
Kartal
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