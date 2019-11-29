Haberler » 3. Sayfa » Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı - Haber

Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı

Karabük'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

29.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:02Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı
'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerinin H.G. (19) ve S.K. (17) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda evlerinde yapılan aramada oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:21 Profesör evinde ölü bulundu
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
21:00 Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
20:58 İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması
20:57 Sürücü kursu aracına arkadan çarptı: 2 yaralı
20:55 Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
18:20 İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
29.11.2019 21:28:52