Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı

İngiltere 'de bir oto yıkama merkezi çalışanlarının, aracını yıkamaya getiren genç kadın müşterinin arkasından uygunsuz konuşmalar gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. WhatsApp grubunda yapılan uygunsuz konuşmalar, çalışanlardan biri tarafından kadın müşteriye ekran görüntüsü alarak gönderildi.

ARACINI YIKAMAYA GÖTÜRDÜ

İngiltere'nin Truro kentinde yaşayan 24 yaşındaki Emily George, aracını yıkatmak için bir oto yıkama merkezine götürdü. Cüzdanını araçta unuttuğunu fark ederek çalışanlarla iletişime geçen George, işlem bittikten sonra otomobilini alarak evine döndü.

ÇALIŞANLARDAN BİRİ MESAJLARI YOLLADI

Ertesi gün telefonuna bir mesaj gelen genç kadın, neye uğradığını şaşırdı. Çalışanlardan biri, genç kadın hakkında konuşmaların yapıldığı bir Whatsapp grubunun ekran görüntüsünü George'a yolladı.

"BEKAR OLSAYDIM BİRLİKTE OLURDUM"

Söz konusu Whatsapp konuşmasında çalışanlar, kadının fotoğrafını paylaşırken, "Eğer bekar olsaydım onunla burada birlikte olurdum" gibi uygunsuz yorumlarda bulundu. Ekran görüntüsünü yollayan kişinin konuşmalardan rahatsız olduğu için kendisine durumu haber verdiği söyleyen George, oto yıkama merkeziyle iletişime geçti.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; yaşanan bu durumun mide bulandırıcı ve küçük düşürücü olduğunu belirten George, çalışanlar hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.