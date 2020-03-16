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Oto yıkamacıda araç dezenfeksiyon hizmeti

TOKAT'ın Zile ilçesinde oto yıkamacı esnafı Cihad Özoğlu (35), koronavirüse karşı araçları buhar yöntemi ile dezenfekte ederek, müşterilerine de ücretsiz maske dağıtıyor.

16.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:13
Oto yıkamacıda araç dezenfeksiyon hizmeti

TOKAT'ın Zile ilçesinde oto yıkamacı esnafı Cihad Özoğlu (35), koronavirüse karşı araçları buhar yöntemi ile dezenfekte ederek, müşterilerine de ücretsiz maske dağıtıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı Tokat 'ta da tedbirler alındı. Özellikle araç sürücüleri, otomobillerinin daha temiz ve hijyenik olması için araçlarını özel ilaçlarla dezenfekte ediyor. Zile ilçesinde oto yıkamacı esnafı Cihad Özoğlu ise otomobiller ile ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi başlattı. Koronavirüse karşı önlem aldıklarını belirten Cihad Özoğlu, "Kapı kolları, koltuklar, torpido ve özellikle klima peteklerinin içlerini, dezenfekte ilacını buhar makinesine koyarak buharla dezenfekte ediyoruz" dedi.

'FIRSATÇILARA İNAT ÜCRETSİZ MASKE'

Araç sahiplerine birer de maske hediye ettiklerini belirten Özoğlu, "Bunun karşılığında ücret talep etmiyoruz. 'Sağlık her şeyden önemli' diyoruz. Türkiye genelinde şu an yoğun bir şekilde fırsatçılık yapanlar var. 5 liralık kolonyayı 50 liraya satıyorlar. 50 kuruşluk maskeyi 4 -5 liraya satıyorlar. Biz hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Müşterilerimizin araçlarını, ticari taksileri dezenfekte ediyoruz. Özellikle ticari taksilere hergün onlarca müşteri biniyor sonuçta, temizliğini yapıyoruz. Koronavirüse dikkat ediyoruz. Panik yapmadan sadece sağlık yönünden daha dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

Aracını yıkatan müşterilerden Murat Kurnaz, "Oto yıkamacı kardeşimiz bizi güzel bir maske ve dezenfektan ile karşıladı. Tedbir almanın bize bir zararı yok. Ülkemizin en az etkilenen ülkelerden biri olması çok güzel. Bu ülkemizdeki hijyen alışkanlarının oldukça yüksek olduğunu da gösteriyor. Yüklü miktarda maskeyi hemen temin etmesi, müşterilerine dezenfektan sunması, araçların içlerini etraflıca kaliteli kimyasallarla dezenfekte etmesi çok güzel bir şey. Keşke hizmet veren bütün işletmeler aynı hassasiyeti gösterse" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Tokat, Zile, Araç, Güncel

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