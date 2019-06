Otoban bu ilçenin kaderini değiştirecek İstanbul İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yol Karacabey 'e değer katacakKaracabey Belediye Başkanı Ali Özkan , projenin hayata geçirilmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ettiBURSA - İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan otoyol Bursa 'nın Karacabey ilçesine değer katacak.Yapımı son sürat devam eden İstanbul - İzmir otoyolunun Bursa - Manisa arası tamamlandıktan sonra tamamen bitmiş olacak. Osmangazi Köprüsü - Bursa arası geçtiğimiz yıllarda hizmete girmişti. Otoyol yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor. Özellikle tatillerde trafikte oluşan uzun kuyruklara çözüm olacak otoyolun tamamı Kurban Bayram öncesi açılması planlanıyor. 426 kilometrelik güzergahı kapsayan otoyolun 147 kilometrelik bölümü ile 21 kilometrelik bağlantı yolu işletmeye açılmıştı. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yol aynı zamanda bölgeye de değer katacak. Bursa Karacabey ilçesinin verimli tarım arazilerinde üretilecek ürünler de çok daha kısa sürelerde tüketiciye ulaşacak. Ayrıca otoyola yakın yere yapılan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi 'nde kurulacak fabrikalar bu yoldan faydalanacak.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti hükümetinin Karacabey'e büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bunlardan bir tanesi Gölecik Barajı'dır. İçme ve zirai sulamayla bölgemize katkı sağlayacak önemli bir projedir. İkincisi de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Karacabey Taşpınar Mahallesi'nde 8 bin dönümlük bir alanda inşaat çalışmaları süren TEKNOSAB projesidir. Üzerinde bulunduğumuz İstanbul - İzmir Otoyolu da gerçekten Karacabey'e değer katacak, marka değerini arttıracak önemli projelerden bir tanesidir" dedi.Karacabey'in Bandırma Mustafakemalpaşa - Balıkesir- Manisa - İzmir ve Bursa - İstanbul - Ankara yollarının kesişme noktası olduğunu vurgulayan Özkan, "İstanbul - İzmir otoyolu her anlamda bizim büyük Karacabey hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli etki sağlayacak devasa projedir. Bu proje çerçevesinde İstanbul'a 1 buçuk saatte, İzmir'e 2 saatte gideceğiz. Türkiye 'nin yaklaşık nüfusunun yarısına yakınını bünyesinde barındıran bölgelere komşu kapısı olacak bir mesafedeyiz" diye konuştu.Karacabey 'in büyümesi için 3-T vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Ali Özkan, "Bu 3-T'nin açılımı tarım, turizm ve teknolojik yatırımlar diyoruz. 3-T vizyonumuza ciddi manada bu otoyol katkı sağlayacaktır. Zaten TEKNOSAB projesinin yakınından da bu yolun giriş ve çıkışları olacak. Oradaki sanayi kuruluşlarının ürünlerinin, çok kısa sürede önemli pazarlara aktarılmasında avantaj sağlayacak. Karacabey tarım ve hayvancılığın başkenti olarak addedilen önemli bir ilçedir. Salçalık domatesin yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında üretiliyor. Bunun gibi birçok tarıma dayalı, süt sektöründe faaliyet gösteren firmalar var. Hem burada yaşayan insanların bu pazarlara kısa mesafede, kısa sürede ulaşmasını sağlayacak hem de burada üretilen tarım ürünlerinin çok avantajlı bir şekilde aktarılmasına vesile olacak. Karacabey tarımına değer katacak. Özetlemek gerekirse İstanbul'un Anadolu Yakası 'nda faaliyet gösteren bir manav kardeşimiz İstanbul'un Avrupa Yakası 'ndaki Bayrampaşa Hal'ine gideceği zaman dilimi içerisinde, aradan aracıları çıkararak, direkt üreticilere ulaşma imkanını elde edecek. Karacabey'in tarımının gelişmesi, çeşitli alternatif üretmesi konusunda çok ciddi bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı." Karacabey Belediyesi olarak ekolojik turizme, kırsal turizme vurgu yapıyoruz. Eski Karaağaç leylek köyümüz bildiğiniz gibi Avrupa'da bizi temsil ediyor. Yaşayan göllerin en önemlilerinden bir tanesi Uluabat Gölü. 83 bin dönümlük Karacabey haramız var" diyerek sözlerini sürdüren, Özkan "Türkiye'de tek olan ayı rehabilitasyon merkezimiz var. Ihlamur, defne, kestane ormanlarımızın yanında, en önemlisi longoz ormanlarımız var. Marmara Denizi 'ne kıyı bir sahil beldemiz, tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği Dalyan gölümüz var. Yaklaşık 300 çeşit kuş türünü ve endemik bitkileri içerisinde barındıran longoz ormanları şu anda Türkiye'nin gündemine girmiş konumda. Biz tanıtım konusunda gayret gösterdikçe, burayı ziyaret eden turistlerin sayısı her gün artacaktır. Günü birlik turizm, hafta sonu turizm ve kalıcı turizm konusunda Karacabey'e önemli bir hareket getirecek ve o yörede yaşayan vatandaşlarımızın turizm pastasından daha fazla pay almasına katkısı olacaktır" dedi.