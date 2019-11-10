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Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okuduBURSA - İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

10.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:02
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
BURSA - İstanbul-Bursa- otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.
Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

İstanbul, İzmir, Bursa, Genel

Kaynak: İHA


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