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Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet alev aldı

Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunda yatak yüklü kamyonet devrilerek alev aldı.

02.08.2019 15:44 Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet alev aldı
Gebze-Orhangazi- İzmir oto yolunda yatak yüklü kamyonet devrilerek alev aldı. Sürücü çevreden yetişenler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunda Orhangazi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Bursa'daki bir mobilya şirketinden yüklediği yatakları İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Zeynel Akyıldız (25) idaresindeki 16 ADC 532 plakalı kamyonet, otobanın Orhangazi gişelerini geçtikten sonra, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında uyumasından dolayı kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyonet devrilip alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kamyonete yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi çevreden yetişen sürücüler yaptı. Vatandaşlar araç içindeki sürücü Zeynel Akyıldız'ı araçtan çıkardı.

Kaza mahalline itfaiye ve ambulans sevkedildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet küle dönerken, mobilya şirketinin sahibi kaza sonrasında çekim yapan basın mensuplarına saldırıp hakaret etti. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Orhangazi, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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