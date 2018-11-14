Otobanda Sürücülerin "Çatlak" Korkusu

GazianteP'in Nurdağı
ilçesinde otobandaki çatlaklar, sürücüler için tehlike oluşturuyor.
Osmaniye- Gaziantep
oto yolunun Nurdağı ilçesi Başpınar
Viyadüğü bölgesinde oluşan çatlaklar ve yapılan yamalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Belli hızla gelen araçların sürücüleri aniden önlerine çıkan çatlak ve yamalar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bazı tırların tekerlerinde bulunan lastik kaplamalar ise çatlak ve yamalar nedeniyle yola fırlıyor. Yolun ortasında düşen lastik kaplamalar, araç sürücüleri için bir başka tehlike ile karşı karşıya bırakıyor.
Sürücüler, otoyolda bakım çalışması yapılmasını isteyerek, çatlak ve yama sorununa çözüm bulunmasını istiyor. - GAZİANTEP
Başpınar,Osmaniye,Nurdağı,Gaziantep
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:18