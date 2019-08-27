Haberler» Güncel» Haber

Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı.. o anlar kamerada

Arjantin'de otobanda ters istikamete girerek ilerleyen minibüs sürücüsü, bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

27.08.2019 11:47 Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı.. o anlar kamerada
Arjantin'de otobanda ters istikamete girerek ilerleyen minibüs sürücüsü, bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkent Buenos Aires'te Panamericana otobanında meydana gelen kaza, trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bir minibüsün, akşam saatinde otobanda ters istikamette hızla ilerlediği görülüyor. Görüntülerde girdiği yolun sol şeridinde ilerleyen minibüsün, bir süre sonra soldan seyreden bir TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın şiddetini, kameraya yansıyan ses ortaya koyarken, kazada minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği; TIR sürücüsünün de yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası trafik ekipleri kazayı kaldırmak için otoyoldaki 3 şeridi trafiğe kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Minibüsün ters yönden gitmesi
-Minibüsün tırla çarpışması



Arjantin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   Adalar'daki ulaşım sorunları masaya yatırılacak
13:12   Bingöl'de şah damarı anjiyografisi gerçekleştirildi
13:12   BM'den İdlib'e insani yardım
13:11   Erdoğan savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz
13:11   Yazar kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında
13:10   Futbol: Kadınlar 3. Ligi
13:10   Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında karar