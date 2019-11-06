Haberler » Güncel » Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi

Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi

Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izlediBursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

06.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:38
Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Otobüs şoförünün yangını erken fark edip kapıları açması olası faciayı önlerken, yolcular büyük panik yaşadı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. İçinde yaklaşık 50 yolcuyla 'Heykel' istikametine giden Nuri Acar(41) idaresindeki 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsü, Gökdere kavşağına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirerek olası facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası büyük panik yaşayan yolcular, itfaiyenin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi.
Otobüsün elektrik aksamından yanmış olabileceğini tahmin eden sürücü Nuri Acar, Yangını gördükten sonra yolcuları indirdim. Çok şükür yaralı yok. Yaklaşık 50 yolcu vardı. Kimseye zarar gelmedi dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Mehmet İNANBURSA, (DHA)-
Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:50 "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı"nda geleceğin tıbbı ele alındı
15:49 MAHMUTBEY METRO HATTI PROJESİ... MECİDİYEKÖY-KABATAŞ ARASINDAKİ TÜNEL KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
15:49 Kılıçdaroğlu'ndan Urla'ya Tam Not
15:48 Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
15:48 Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü
15:39 Dilek İmamoğlu: 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı
14:59 Son dakika: Erdoğan: İlk kez açıklıyorum, Bağdadi'nin hanımını yakaladık
14:46 Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor
14:43 Su seviyesi düştü, baraj altındaki köy gün yüzüne çıktı
14:17 Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararına sivil toplum kuruluşları itirazda bulundu
6.11.2019 15:50:27