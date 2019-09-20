Haberler » Güncel » Haber

Otobüs bagajında bulunan 1,5 ton balığa el konuldu

Ankara-Çankırı yolundaki kontroller sırasında iki otobüsün bagajlarında ele geçirilen 1,5 ton balık, boy ve hijyen kurallarına uygun olmadığı için imha edildi.

20.09.2019 12:14Otobüs bagajında bulunan 1,5 ton balığa el konuldu
Ankara- Çankırı yolundaki kontroller sırasında iki otobüsün bagajlarında ele geçirilen 1,5 ton balık, boy ve hijyen kurallarına uygun olmadığı için imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve jandarma ekiplerince, Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacabey mevkisinde yol kontrolü yapıldı.
Kontrol sırasında iki yolcu otobüsünün bagajındaki 85 kasada yaklaşık 1,5 ton istavrit taşındığı tespit edildi.
Yapılan incelemede balıkların 8-9 santimetre olduğu ve boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı belirlendi.
İnsan sağlığı açısından tüketime uygun olmadığı anlaşılan balıklar veteriner raporuyla imha edildi.
Otobüs şoförlerine para cezası verildi.

Çankırı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15 Hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi
15:15 Yolcu otobüsünde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
15:15 Hırdavat sektörü 700 bin kişiye istihdam sağlıyor
15:15 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına Adnan Sofuoğlu atandı
15:14 Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
15:14 Kuveyt, petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesini artırdı
15:14 Şehitler Camii hizmete açıldı