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Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Jandarma ekiplerinin, Ankara-Çankırı yolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında otobüs bagajında taşınan, ancak belirlenen boy ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 1,5 ton balığa el konularak imha edildi.

20.09.2019 12:10Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Jandarma ekiplerinin, Ankara- Çankırı yolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında otobüs bagajında taşınan, ancak belirlenen boy ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 1,5 ton balığa el konularak imha edildi.
19 Eylül 2019 tarihinde gece saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacabey mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki adet yolcu otobüsünün bagajında 85 adet kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balığın taşındığı tespit edildi.
Yapılan inceleme sonrasında taşınan balıkların 8-9 cm boyunda olduğu ve belirlenen boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı anlaşıldı.
Yakalanan balıkların, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmaması üzerine veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla imha işlemi gerçekleştirildi.
Balıkları taşıyan otobüs şoförlerine ise gerekli idari para cezaları uygulandı.
(İHA)

Çankırı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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