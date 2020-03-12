Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası
Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiasıANTALYA'da, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogar ve bilet bayileri önünde kuyruk oluşturdu.
12.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:55
Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası
ANTALYA'da, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogar ve bilet bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Bazı öğrenciler biletlere zam yapıldığını iddia etti.
Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk, orta ve liseler ile üniversiteler için tatil kararı alındığı açıklandı. Üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Antalya 'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) öğrenciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Bavullarını hazırlayan öğrenciler memleketlerine gidecekleri otobüslere bilet almak için otogara gitti. Burada küçük çaplı kuyrukların oluştuğu görüldü.
SİSTEM KİLİTLENDİ
AÜ kampüsü içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu önünde bulunan iki farklı firmaya ait bilet satış bayisi önünde de kuyruklar oluştu. Öğrenciler internet üzerinden bilet almak istediklerini ancak sistemin kilitlendiğini söyledi.
BİLETLERE ZAM YAPILDIĞI İDDİASI
Gaziantep'e gitmek için sırada beklediğini anlatan Yunus Özkamalı, sıranın sistemde sorun olması nedeniyle bir türlü ilerlemediğini anlattı. Bilet fiyatlarında artış olduğunu anlatan Özkamalı, bilet alana kadar bekleyeceğini söyledi.
Sakarya'ya gitmek için beklediğini anlatan bir başka öğrenci Melih Kasım ise Ne olduğunu kimse bilmiyor. Amaçsızca bekliyoruz. Bilet fiyatları arttı. Öğrenciler çok mağdur. Parası olan var, olmayan var. Alabileceğimizi de bilmiyoruz. Normalde bilet 70-80 lira iken 140 liradan biletler başlıyor dedi.
İstanbul'a gitmek için bekleyen Yasin Yağız Biletler pahalı. Öğrenciler bekliyor. Uzun bir sıra var. İnternetten bilet alınmıyor. Fiyatlara zam geldi. Otobüs biletlerine 30 lira zam geldi diye konuştu.
ANTALYA'da, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogar ve bilet bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Bazı öğrenciler biletlere zam yapıldığını iddia etti.
Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk, orta ve liseler ile üniversiteler için tatil kararı alındığı açıklandı. Üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Antalya 'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) öğrenciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Bavullarını hazırlayan öğrenciler memleketlerine gidecekleri otobüslere bilet almak için otogara gitti. Burada küçük çaplı kuyrukların oluştuğu görüldü.
SİSTEM KİLİTLENDİ
AÜ kampüsü içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu önünde bulunan iki farklı firmaya ait bilet satış bayisi önünde de kuyruklar oluştu. Öğrenciler internet üzerinden bilet almak istediklerini ancak sistemin kilitlendiğini söyledi.
BİLETLERE ZAM YAPILDIĞI İDDİASI
Gaziantep'e gitmek için sırada beklediğini anlatan Yunus Özkamalı, sıranın sistemde sorun olması nedeniyle bir türlü ilerlemediğini anlattı. Bilet fiyatlarında artış olduğunu anlatan Özkamalı, bilet alana kadar bekleyeceğini söyledi.
Sakarya'ya gitmek için beklediğini anlatan bir başka öğrenci Melih Kasım ise Ne olduğunu kimse bilmiyor. Amaçsızca bekliyoruz. Bilet fiyatları arttı. Öğrenciler çok mağdur. Parası olan var, olmayan var. Alabileceğimizi de bilmiyoruz. Normalde bilet 70-80 lira iken 140 liradan biletler başlıyor dedi.
İstanbul'a gitmek için bekleyen Yasin Yağız Biletler pahalı. Öğrenciler bekliyor. Uzun bir sıra var. İnternetten bilet alınmıyor. Fiyatlara zam geldi. Otobüs biletlerine 30 lira zam geldi diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Güncel
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