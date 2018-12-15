Otobüs Çocuk Yayaya Çarptı

Kayseri
'de meydana gelen trafik kazasında bir halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kayabaşı
Mahallesi Yavuz Selim
Caddesinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 38 AB
350 plakalı otobüs seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen ve kayıtlara 3 yaşında olarak geçen H.A.'ya çarptı. Durumu gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.A.'yı Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesine kaldırırdı.
H.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kayseri
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:19