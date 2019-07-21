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Otobüs devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.

21.07.2019 09:18

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Çoban idaresindeki İzmir- Konya seferini yapan 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Pazarağaç beldesinde şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki Şirin Taşçı, Emre Pekşen, Cemil Fidan, Osman Yavuz, Eser Topçu, Kübra Kocu ile bebeği Yavuz Ali Kocu yaralandı.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüs devrildi: 7 yaralı
Kaynak: AA
Afyon, Konya, Çay, 3. Sayfa, Güncel

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